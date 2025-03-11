85 قتيلاً جراء الأمطار الغزيرة في البيرو

أعلن المعهد الوطني للحماية المدنية في البيرو الثلاثاء أن الطقس السيئ الذي ضرب البلاد منذ بداية موسم الأمطار في ديسمبر أدى إلى مقتل 85 شخصا وتشريد أكثر من 47 ألف آخرين.

وأكد أحدث تقرير صادر عن المعهد، أن عدد القتلى تضاعف تقريبا منذ فبراير حين بلغ 47 قتيلاً.

وقال المعهد إن "عدد المشردين في كل أنحاء البلاد بلغ 47789"، مؤكداً أن 3098 منزلاً دُمّرت، وباتت 19 ألف منزل غير قابلة للسكن منذ ديسمبر.

ولقي معظم الضحايا حتفهم جراء انزلاقات تربة وفيضانات وخروج أنهار عن مجاريها بسبب الأمطار المتواصلة في منطقتي الأنديز والأمازون.

ويستمر موسم الأمطار في البيرو عادة حتى أبريل.