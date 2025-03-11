ترامب لا يستبعد خفض الرسوم الجمركية على كندا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه "من المحتمل" أن يخفض الرسوم الجمركية التي رفعها في وقت سابق من اليوم على كندا، وذلك بعد أن قرر إقليم أونتاريو الكندي تعليق رسوم إضافية على صادرات الكهرباء إلى الولايات المتحدة.

وفي حديثه للصحفيين في البيت الأبيض، تطرق ترامب إلى قراره زيادة الرسوم الجمركية على السلع القادمة للولايات المتحدة قائلاً إنه "كان عليه أن يفعل هذا".

وأضاف أن الأسواق تتأرجح صعوداً وهبوطاً من وقت لآخر، وعبر عن رفضه للمخاوف التي أدت إلى عمليات بيع مكثفة.

وأشار إلى أن الرسوم الجمركية ضرورية من أجل إعادة الوظائف إلى الأميركيين وفتح المصانع.وفي وقت سابق من اليوم، ضاعف ترامب الرسوم الجمركية المزمعة على جميع واردات الصلب والألمنيوم الكندية إلى 50 بالمئة، وذلك رداً على فرض إقليم أونتاريو الكندي رسوماً جمركية بنسبة 25 بالمئة على صادرات الكهرباء إلى الولايات المتحدة.