ستارمر يرحب باقتراح وقف إطلاق النار في أوكرانيا

رحب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الثلاثاء، باقتراح لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً وافقت عليه أوكرانيا، وقال إن الأمر متروك الآن لروسيا لإنهاء القتال.

وقال ستارمر، في بيان: "كما قال الوفدان الأميركي والأوكراني، الكرة الآن في الملعب الروسي"، وهنأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الأميركي دونالد ترامب على "الانفراجة الكبيرة".

وأضاف ستارمر أنه سيستغل اجتماعاً لزعماء العالم تعقده بريطانيا يوم السبت لمناقشة الخطوات التالية.

وقال "نحن مستعدون للمساعدة في إنهاء هذه الحرب بطريقة عادلة ودائمة تتيح لأوكرانيا أن تنعم بحريتها".