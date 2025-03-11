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قادة جيوش غربية يجتمعون في باريس لدعم كييف

قادة جيوش غربية يجتمعون في باريس لدعم كييف
12 مارس 2025 02:53

باريس (وكالات)

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اجتمع أكثر من 30 قائداً لجيوش دول غربية في باريس، أمس، سعياً لتحمل المزيد من المسؤولية في دعم أوكرانيا، فيما غابت الولايات المتحدة عن هذا الاجتماع.
والاجتماع الذي ضم 34 من رؤساء أركان الجيوش، بما في ذلك حلف شمال الأطلسي «الناتو» ودول الاتحاد الأوروبي واليابان وأستراليا، كان مغلقاً، فيما وصفته وكالة «رويترز» بأنه «اجتماع نادر، وربما غير مسبوق» بسبب عدم مشاركة الولايات المتحدة، الحليف الأقرب للدول الغربية. وتهدف المحادثات إلى تقييم الخيارات والقدرات لضمان أمن أوكرانيا في حالة وقف إطلاق النار، بما في ذلك إمكانية إرسال قوات حفظ سلام أوروبية، والحفاظ على القوة العسكرية لكييف، على المدى الطويل.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن الأسبوع الماضي أن باريس ستستضيف اجتماعاً لقادة الجيوش الأوروبية. وأضاف في خطاب إلى الفرنسيين أن بلاده لديها الجيش الأكثر كفاءة وفعالية في أوروبا، كما أن لديها أسلحة يمكن استدعاؤها إذا لزم الأمر.

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