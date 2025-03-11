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16 قتيلاً من «الشباب» في وسط الصومال

أفراد من الجيش الصومالي (أرشيفية)
12 مارس 2025 02:53

مقديشو (الاتحاد)

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قتل 16 من عناصر حركة الشباب بينهم قيادات بارزة في غارة جوية بوسط الصومال، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) أمس. وأشارت الوكالة إلى أن الغارة الجوية، التي وقعت الليلة الماضية في منطقة بصرى بمحافظة شبيلى الوسطى، استهدفت تجمعاً للإرهابيين الذين تم محاصرتهم خلال الأيام الماضية جراء العمليات العسكرية، لافتة إلى أن الغارة أسفرت عن تدمير المركبات القتالية التابعة لحركة الشباب. 
في غضون ذلك، اقتحم مسلحون من حركة الشباب، فندقاً في بلدة بلدوين بوسط الصومال، أمس، حيث كان يجتمع زعماء محليون ومسؤولون حكوميون، حسبما قال شاهدان وسكان محليون، مضيفين أن المكان يخضع لحصار.
وأوضح النائب الصومالي ضاهر أمين جيسو أن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا وأن القوات الحكومية تلاحق مسحلي حركة الشباب الذين قُتل بعضهم في الأزقة القريبة.
وقال عبدالله فيدو أحد الزعماء المحليين في بلدوين: إن اجتماعاً بالفندق كان يهدف إلى مناقشة سبل مواجهة حركة «الشباب» الإرهابية في المنطقة.

الصومال
مقديشو
حركة الشباب
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