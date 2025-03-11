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باكستان: مسلحون يحتجزون 35 رهينة بعد هجوم على قطار

أفراد من الشرطة الباكستانية (أرشيفية)
12 مارس 2025 02:53

كويتا (وكالات)

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أعلنت الشرطة الباكستانية، أمس، أن مسلحين يحتجزون 35 راكباً رهائن بعد هجوم على قطار في جنوب غرب البلاد، وأن نحو 350 راكباً آخرين يُعتقد أنهم سالمون.
وفي وقت سابق من أمس، أعلن جيش تحرير بلوشستان، وهو جماعة مسلحة، أنه يحتجز 182 رهينة إجمالاً وهدد بقتلهم إذا لم تغادر قوات الأمن المنطقة.
وذكرت الشرطة ومسؤولون في السكك الحديدية أن القطار تعرض لكمين داخل أحد الأنفاق وأن قائده أصيب بجروح بالغة. وقال رانا ديلاوار، وهو ضابط شرطة كبير في المنطقة «تم إنقاذ نحو 350 راكباً، بينهم نساء وأطفال، وسيصل قطار إغاثة إلى المنطقة التي تعرض فيها القطار للهجوم»، وأضاف: «شنت قوات الأمن عملية واسعة النطاق»، مشيراً إلى نشر طائرات هليكوبتر وقوات خاصة. وأوضحت قوات الأمن أن دوي انفجار سُمع قرب النفق ثم تبادل أفرادها إطلاق النار مع مسلحين في منطقة جبلية.

باكستان
هجوم
الشرطة الباكستانية
بلوشستان
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