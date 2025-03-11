إسرائيل توافق على محادثات بشأن الحدود مع لبنان

القاهرة (وكالات)

أعلنت إسرائيل، أمس، أنها وافقت على إجراء محادثات لترسيم حدودها مع لبنان وأنها ستفرج عن خمسة لبنانيين كانوا محتجزين لدى الجيش الإسرائيلي فيما وصفتها بأنها «بادرة تجاه الرئيس اللبناني». وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، إن إسرائيل اتفقت مع لبنان والولايات المتحدة وفرنسا على تشكيل مجموعات عمل لمناقشة خط ترسيم الحدود اللبنانية الإسرائيلية. وأعلنت الرئاسة اللبنانية لاحقاً تسلم أربعة محتجزين من إسرائيل وأنه سيتم تسلم الخامس اليوم الأربعاء.

وفي بيان صدر أمس، قالت نائبة المبعوث الرئاسي الخاص مورجان أورتاجوس «تعلن الولايات المتحدة أننا نعمل على تقارب بين لبنان وإسرائيل لإجراء محادثات تهدف إلى حل عدد من القضايا العالقة بين البلدين دبلوماسياً»، مضيفة أن جميع الأطراف المعنية لا تزال حريصة على الإبقاء على وقف إطلاق النار.

ورغم انسحاب إسرائيل إلى حد كبير من جنوب لبنان بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُبرم في نوفمبر الماضي، فإن قواتها لا تزال تحتفظ بخمسة مواقع في المنطقة وتشن غارات جوية في جنوب لبنان.