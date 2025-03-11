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الإمارات تنفذ مبادرة إنسانية لدعم قطاع التعليم في غزة

جهود إماراتية مكثفة لإغاثة أطفال القطاع (من المصدر)
12 مارس 2025 02:54

غزة (الاتحاد)

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تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها في تقديم المساعدات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية، التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الأشقاء الفلسطينيين.
ووزعت عملية «الفارس الشهم 3»، أمس، حقائب مدرسية على الأطفال في مدرسة المسمية بمدينة رفح، كمبادرة إنسانية لدعم التعليم بقطاع غزة.
وفي وقت سابق، قدمت العملية مجموعة من المستلزمات الأساسية لوزارة التربية والتعليم في المحافظة الوسطى، في ظل الظروف الصعبة والأزمات المتتالية.
وأكدت عملية «الفارس الشهم 3» أن إغلاق المعابر قد يؤثر سلباً على سير العملية الإغاثية، مما قد يؤدي إلى تأخير وصول المساعدات إلى بعض المناطق، داعية الجهات المسؤولة والفلسطينيين إلى متابعة التحديثات والمعلومات عبر الموقع الرسمي وصفحات التواصل الاجتماعي المعتمدة. 
ومنذ بداية الهدنة، ضاعفت الإمارات جهودها، حيث كثّفت عمليات الإغاثة الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها القطاع، وقد وصل بذلك عدد قوافل المساعدات التي دخلت القطاع ضمن عملية «الفارس الشهم 3» إلى 160 قافلة، بإجمالي مساعدات إنسانية بلغ نحو 31026 طناً، مما أسهم بشكل كبير في تخفيف الأوضاع الإنسانية، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم.

الإمارات
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المساعدات الإماراتية
غزة
قطاع غزة
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