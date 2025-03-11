بركان هاواي يعاود إطلاق أعمدة الحمم العالية

بدأ بركان هاواي الثائر مرة أخرى في إطلاق أعمدة من الحمم البركانية وصلت إلى مئات الأقدام في الهواء اليوم الثلاثاء.

ووفقا لمرصد البراكين في هاواي التابع لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية، فقد بلغت ارتفاعات الأعمدة ما بين 400 قدم (120 متراً) و500 قدم (150 متراً) خلال الساعات الأولى من الصباح.

ويعد هذا الثوران الحلقة الثالثة عشرة من النشاط البركاني المتقطع لبركان كيلوا في جزيرة هاواي الكبرى منذ أن بدأ في 23 ديسمبر الماضي.

ولم تتعرض المناطق السكنية لأي تهديد بسبب الثوران، بينما توافد الناس إلى الحديقة الوطنية لمشاهدة العرض الناري المذهل.