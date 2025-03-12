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موسكو تعلق على مقترح الهدنة في أوكرانيا

دميتري بيسكوف الناطق باسم الرئاسة الروسية
12 مارس 2025 16:57

أكدت روسيا، اليوم الأربعاء أنها تنتظر الإطلاع من الولايات المتحدة على تفاصيل مقترح لوقف لإطلاق النار مع أوكرانيا لمدة 30 يوما، غداة إعلان كييف موافقتها عليه عقب مباحثات مع وفد أميركي في السعودية.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في مؤتمر صحافي "لدينا اتصالات متوقعة مع الأميركيين في الأيام المقبلة، ونعوّل عليها للحصول على معلومات كاملة" بشأن المقترح.
وأضاف "نفترض أن وزير الخارجية روبيو ومستشار (الأمن القومي مايك) والتز سيقومان عبر قنوات مختلفة بإطلاعنا خلال الأيام المقبلة على المباحثات التي جرت والتفاهمات التي تمّ التوصل إليها".
وأشار الى أن "اتصالاً هاتفياً عالي المستوى" بين روسيا والولايات المتحدة قد يحصل خلال "مدة وجيزة للغاية"، ومن غير المستبعد أن يكون بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب الذي أعلن الثلاثاء أنه سيتحدث الى بوتين على الأرجح هذا الأسبوع.

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المصدر: وكالات
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روسيا
موسكو
دميتري بيسكوف
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