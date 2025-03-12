الرئيس الأوكراني: الهدنة مع روسيا قد تُمهد لخطة سلام

أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، بالاجتماع الذي عُقد هذا الأسبوع في السعودية بين مسؤولين أميركيين وأوكرانيين، ووصفه بالبناء.

وقال زيلينسكي، إن وقف إطلاق النار المحتمل مع روسيا لمدة 30 يوماً، يمكن استخدامه لصياغة اتفاق سلام أوسع".

وأوضح الرئيس الأوكراني، بأن أوكرانيا تدعم الجهود الأميركية لإنهاء الأزمة مع روسيا، المستمرة منذ ثلاث سنوات في أقرب وقت ممكن، وأن استئناف المساعدات العسكرية الأميركية وتبادل معلومات المخابرات أمر إيجابي جداً.

وأعلنت الولايات المتحدة وأوكرانيا، أمس الثلاثاء، في بيان مشترك أن كييف وافقت على اقتراح أميركي بوقف فوري لإطلاق النار لمدة 30 يوماً، واتخاذ خطوات نحو استعادة السلام الدائم.