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المستشار الألماني يعلق على مقترح الهدنة بين روسيا وأوكرانيا

المستشار الألماني أولاف شولتس
12 مارس 2025 18:59

اعتبر المستشار الألماني، أولاف شولتس، أن أي وقف لإطلاق النار في أوكرانيا يجب أن يكون جزءاً من عملية تؤدي إلى «اتفاق دائم»، بعد أن أيدت كييف مقترحاً أميركياً بشأن هدنة مع روسيا مدتها 30 يوماً.
وفي مؤتمر صحفي في برلين، بجانب رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، اليوم الأربعاء، قال شولتس: «بعض الأمور مهمة للغاية ومركزية، يجب أن يكون وقف إطلاق النار جزءاً من عملية سلام تؤدي إلى اتفاق دائم». 
وأضاف: «يجب الحفاظ على سيادة أوكرانيا، وأوكرانيا بحاجة إلى قوات مسلحة قوية باعتبارها الضمان الأمني الأكثر أهمية للبلاد».
وكان شولتس قال، عبر منصة «إكس» في وقت سابق، الأربعاء، إن «الكرة في ملعب» الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا بعد موافقة كييف على مقترح أميركي لهدنة تمتد 30 يوماً.
وفي أول تعليق له على المقترح، قال الكرملين إنه ينتظر تلقي تفاصيل من واشنطن.

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المصدر: آ ف ب
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