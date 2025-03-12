باكستان تكشف تفاصيل جديدة عن الهجوم على قطار بلوشستان

كشف الجيش الباكستاني، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل جديدة حول الهجوم الذي استهدف قطار ركاب في إقليم بلوشستان، أمس الثلاثاء.

وأعلن الجيش الباكستاني، أن المتمردين الذين هاجموا القطار قتلوا 21 رهينة، بينما أنقذت قوات الأمن أكثر من 300 آخرين، وقتلت كل المهاجمين وعددهم 50.

وقال المتحدث العسكري، أحمد شريف، لوسائل الإعلام المحلية، إن ثلاثة جنود كانوا يحرسون المسار قُتلوا أيضاً في الهجوم.

وأكد مسؤولون أمنيون، أن القوات أنقذت 346 رهينة وأن العملية انتهت.

من جهته، أوضح رئيس وزراء إقليم بلوشستان، سارفراز بوجتي، لمجلس محلي، أن القوات قتلت جميع المسلحين الذين شاركوا في الهجوم.

وفي وقت سابق من أمس، أعلن "جيش تحرير بلوشستان"، وهو جماعة مسلحة، أنه يحتجز 182 رهينة إجمالاً وهدد بقتلهم إذا لم تغادر قوات الأمن المنطقة.