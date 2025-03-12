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مباحثات مصرية أميركية حول جهود إعادة إعمار غزة

آثار الدمار الواسع في مدينة غزة (رويترز)
12 مارس 2025 22:35

بحث وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اليوم الأربعاء، مع المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، جهود إعادة إعمار قطاع غزة. 
وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، أن عبد العاطي استعرض مراحل وتفاصيل الخطة العربية لإعادة إعمار غزة، التى أقرتها القمة العربية غير العادية فى القاهرة فى 4 مارس، واتفقا على مواصلة التشاور والتنسيق بشأنها كأساس لجهود إعادة إعمار القطاع.
وأوضح البيان، أن وزير الخارجية المصري التقى كل من ويتكوف، وإريك تريجر، منسق الشرق الأوسط بمجلس الأمن القومي الأميركي، على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب مع المبعوث الأميركي بالعاصمة القطرية الدوحة.
وبحسب البيان، فقد تم الاتفاق على استمرار التواصل في إطار الجهود الرامية لاستعادة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

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المصدر: د ب أ
بدر عبد العاطي
ستيف ويتكوف
فلسطين
مصر
وزير الخارجية المصري
إعادة إعمار غزة
أميركا
قطاع غزة
غزة
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