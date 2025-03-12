ترامب: لن يُطرد أحد من غزة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن واشنطن تعمل "بجد"، بالتنسيق مع إسرائيل، للتوصل إلى حل للوضع في غزة، لافتاً إلى أنه "لن يطرد أحد من غزة".

وبحسب ما أوردته شبكة يورونيوز الإخبارية الأوروبية اليوم الأربعاء، أضاف ترامب أن 7 أكتوبر كان "يوماً سيئاً للغاية"، وأن إسرائيل كانت "تحت الحصار" خلاله.

وفيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، أشار ترامب إلى أن الصراع أودى بحياة 2000 شخص أسبوعياً، معرباً عن استيائه من اندلاع الحرب، التي قال إنه "لم يكن ينبغي أن تحدث من الأساس".

وأكد أنه لم يتحدث بعد مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنه وصف الاجتماع الأخير في السعودية بـ"الناجح"، مضيفا أن ملف وقف إطلاق النار أصبح الآن "في ملعب روسيا".