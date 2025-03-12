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ترامب: وفد أميركي توجه إلى موسكو

ترامب: وفد أميركي توجه إلى موسكو
13 مارس 2025 00:54

 قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن وفداً أميركياً توجه إلى موسكو، وذلك بعد محادثات ناجحة مع أوكرانيا حول وقف إطلاق النار.
وقال ترامب خلال استقبال رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن في البيت الأبيض اليوم الأربعاء "لدينا أشخاص ذاهبون إلى روسيا الآن".
وقال إن المحادثات مع كييف في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية حققت "نجاحاً كبيراً".
وأضاف أن "الأمر متروك لروسيا الآن".
وأمس الثلاثاء، أعلن وفد أوكراني عن استعداده للموافقة على وقف شامل لإطلاق النار لمدة 30 يوما.
 كما قررت الولايات المتحدة استئناف مساعداتها العسكرية لكييف، والتي كانت قد علقتها في وقت سابق. 

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المصدر: د ب أ
روسيا
أميركا
دونالد ترامب
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