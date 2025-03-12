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الأمن العراقي يلاحق مرتكبي الاعتداءات على السوريين

الجيش العراقي خلال عملية أمنية (أرشيفية)
13 مارس 2025 03:22

هدى جاسم (بغداد)

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أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، أمس، أن الفريق الأمني باشر بملاحقة مرتكبي الاعتداءات على السوريين العاملين في العراق. 
وقال النعمان «إنه فور توجيه القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، بتشكيل فريق أمني لملاحقة من يرتكب أعمال العنف المشينة بحق عدد من الأشقاء السوريين العاملين في العراق، تم تشكيل الفريق، وباشر بملاحقة هذه المجموعات الملثمة». 
وأضاف أن «جميع الجنسيات العاملة والموجودة في العراق، محمية ضمن الدولة العراقية»، مشيراً إلى أن «العراق هو بلدهم الثاني». 
 ووجه القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، في وقت سابق، بتشكيل فريق أمني مختص لملاحقة مرتكبي أعمال عنف مشينة بحق عدد من الأشقاء السوريين العاملين في العراق. 
وأضاف أن «هذه الأفعال هي اعتداءات مدانة بحكم القانون، وتخالف جميع القيم الإنسانية والأخلاقية، كما تمثل انتهاكاً لكرامة الإنسان وحقوقه».
 وأكد النعمان عمق العلاقة بين الشعبين العراقي والسوري، وأن القانون سيطبق كاملاً على كل من يثبت تورطه في ارتكاب هذه الاعتداءات، من دون أي تساهل أو تمييز، تأكيداً على مبدأ سيادة القانون وحماية الأمن المجتمعي.

العراق
القوات المسلحة العراقية
سوريا
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