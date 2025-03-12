الخميس 13 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

عون يؤكد العمل على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في لبنان

عون يؤكد العمل على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في لبنان
13 مارس 2025 03:22

بيروت (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
إسرائيل توافق على محادثات بشأن الحدود مع لبنان
لبنان يؤكد ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أمس، العمل على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة من بلاده، مشيداً باهتمام صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان. وقالت الرئاسة اللبنانية، في بيان لها، إن الرئيس عون شدد خلال لقائه وفداً من بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة رئيس البعثة ارنستو راميرز ريغو على أن «الإصلاحات مطلب لبناني قبل أن تكون مطلب المجتمع الدولي».
وأشار البيان إلى أن «رئيس بعثة صندوق النقد عرض رؤية الصندوق لخروج لبنان من أزمته المالية والاقتصادية عبر الدخول في خطة لبرنامج إصلاحي مالي واحد، مبني على التنسيق بين المؤسسات اللبنانية مع الصندوق لإعطاء إشارة عودة الثقة بلبنان». كما نقل البيان عنه اعتباره أن مثل هذه الخطة الموحدة تساعد على الإسراع في البدء بعملية النهوض الاقتصادي في لبنان.

جوزيف عون
لبنان
بيروت
صندوق النقد الدولي
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
مكتب الشؤون الخاصة إلى ربع نهائي كأس منصور بن زايد
الرياضة
مكتب الشؤون الخاصة إلى ربع نهائي كأس منصور بن زايد
اليوم 15:30
جامعة عجمان ضمن أفضل 100 جامعة عالمياً في علم البيانات والذكاء الاصطناعي
علوم الدار
جامعة عجمان ضمن أفضل 100 جامعة عالمياً في علم البيانات والذكاء الاصطناعي
اليوم 15:28
محمد سالم الظاهري وحميد الهوتي وسعاد السويدي وأمل العفيفي مع المكرمين
علوم الدار
«خليفة التربوية»: الإمارات نموذج يحتذى في التلاحم المجتمعي عالمياً
اليوم 15:11
"أبوظبي للتنقل" يطلق مزاد "أنبل رقم" الخيري الإلكتروني لدعم حملة "وقف الأب"
علوم الدار
"أبوظبي للتنقل" يطلق مزاد "أنبل رقم" الخيري الإلكتروني لدعم حملة "وقف الأب"
اليوم 15:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©