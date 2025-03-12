عون يؤكد العمل على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في لبنان

بيروت (الاتحاد)

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أمس، العمل على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة من بلاده، مشيداً باهتمام صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان. وقالت الرئاسة اللبنانية، في بيان لها، إن الرئيس عون شدد خلال لقائه وفداً من بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة رئيس البعثة ارنستو راميرز ريغو على أن «الإصلاحات مطلب لبناني قبل أن تكون مطلب المجتمع الدولي».

وأشار البيان إلى أن «رئيس بعثة صندوق النقد عرض رؤية الصندوق لخروج لبنان من أزمته المالية والاقتصادية عبر الدخول في خطة لبرنامج إصلاحي مالي واحد، مبني على التنسيق بين المؤسسات اللبنانية مع الصندوق لإعطاء إشارة عودة الثقة بلبنان». كما نقل البيان عنه اعتباره أن مثل هذه الخطة الموحدة تساعد على الإسراع في البدء بعملية النهوض الاقتصادي في لبنان.