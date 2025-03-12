مصر: ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا في مدى زمني محدد

القاهرة (الاتحاد)

أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبدالعاطي، ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية ومقاتليها من ليبيا في مدى زمني محدد، بما يحفظ وحدة وسلامة واستقرار ليبيا.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية السفير تميم خلاف، في بيان، أمس، أن ذلك جاء خلال لقاء عقده عبد العاطي مع الممثل الخاص الجديدة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا هنا تيته.

وأوضح المتحدث الرسمي أن عبدالعاطي أعرب عن تطلع الجانب المصري إلى تعزيز التعاون معها بما يسهم في نجاح مهمتها على نحو يخدم جهود التوصل لحل مستدام للأزمة في ليبيا، بملكية وقيادة ليبية، ووفق المحددات والقرارات الدولية ذات الصلة.

وأكد عبدالعاطي مواصلة مصر جهودها في مساعدة الأطراف الليبية على التوافق وتعزيز مسار الحل الليبي - الليبي، واحترام مؤسسات الدولة، وبما يهدف للوصول إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن.