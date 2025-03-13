زلزال قوي يضرب إيطاليا

تعرضت المنطقة المحيطة بمدينة نابولي في جنوب إيطاليا لزلزال في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، وفقاً للمعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين، الذي قدر قوته بـ 4.4 درجة.





وتعادل هذه الهزة أقوى الزلازل التي شهدتها المنطقة خلال الأربعين عاماً الماضية، والتي تم تسجيلها في مايو من العام الماضي.

وقع الزلزال حوالي الساعة 01:25 صباحا (0025 بتوقيت جرينتش)، وتم تحديد مركزه في البحر قبالة سواحل نابولي على عمق 2 كيلومتر.



في المقابل، قدرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية قوة الزلزال بـ 4.2 درجة.



ووفقا لوكالة أنسا الإيطالية للأنباء، شعر السكان بالهزة في نطاق واسع حول نابولي وكامبي فليجري، وهي منطقة بركانية نشطة على بعد بضعة كيلومترات من مركز المدينة الواقعة في جنوب البلاد.