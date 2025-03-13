ترامب يدلي بتصريح عن ضم غرينلاند إلى بلاده

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، عن قناعته بأنّ ضمّ بلاده لغرينلاند، المنطقة الدنماركية المتمتّعة بحكم ذاتي، "سيحصل" في نهاية المطاف ممّا سيعزّز "الأمن الدولي".

وقال الرئيس الأميركي، لدى استقباله في البيت الأبيض مارك روته الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) "أعتقد أنّ الأمر سيحصل"، مضيفا "نحن بحاجة إليها من أجل الأمن الدولي".

وأضاف ترامب أنّ روته يمكن أن يكون "فعّالا للغاية" في تحقيق هذه الخطوة.

وقال "كما تعلم، يا مارك، نحن بحاجة إلى ذلك من أجل الأمن الدولي... لدينا العديد من الأطراف الفاعلة المفضّلة لنا التي تجوب الساحل، وعلينا أن نكون حذرين".

ويأتي تصريح الرئيس الجمهوري بعيد انتخابات تشريعية في غرينلاند وصوّتت فيها غالبية سكان الجزيرة، البالغ عددهم 57 ألف نسمة، لصالح أحزاب مؤيدة لاستقلال الجزيرة.

من جهته، أكد روته أنّه لن يتدخّل في أيّ مسألة تتعلق بانضمام غرينلاند إلى الولايات المتحدة.

وقال "لا أريد جرّ الناتو إلى هذا الأمر".