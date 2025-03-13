ثلاث إصابات بغارة إسرائيلية على دمشق

دمشق (الاتحاد)

شنت إسرائيل غارة جوية على العاصمة السورية دمشق أمس، مستهدفة ما وصفه الجيش الإسرائيلي بأنه مركز قيادة تابع لحركة «الجهاد» الفلسطينية.

وأفادت الوكالة العربية السورية للأنباء «سانا» بإصابة ثلاثة مدنيين، منهم امرأة في حالة حرجة، وأن المبنى المستهدف يقع على مشارف دمشق.

وذكرت الوكالة «أصيب ثلاثة أشخاص بجروح بينهم امرأة مسنة إصابتها خطيرة، نتيجة عدوان إسرائيلي استهدف أحد المباني في مشروع دمر بدمشق الخميس».

ونشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو، مدته 9 ثوان، يظهر ما يقول إنها الغارة الجوية وما بدا أنه انفجار في أطراف مبنى تلاه تصاعد أعمدة دخان كثيفة.

وقال الجيش إن «مركز القيادة استخدمته حركة الجهاد في تخطيط وتوجيه أنشطة تستهدف إسرائيل».

ونفى المتحدث باسم حركة «الجهاد» أن يكون المبنى المستهدف مركزاً للحركة.

وقال مصدران أمنيان سوريان إن الهدف شخص فلسطيني، من دون تقديم تفاصيل.