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إصابة 12 شخصاً بعد اندلاع النيران بطائرة في مطار بأميركا

الركاب يقفون على جناح طائرة خطوط طيران أميركية أثناء إجلائها عند بوابة في مطار دنفر الدولي(أ ف ب)
14 مارس 2025 09:32

 نقل 12 شخصا إلى المستشفيات بعد هبوط طائرة تابعة لشركة "أميركان إيرلاينز" في مطار دنفر الدولي يوم الخميس واندلاع النيران فيها، ما دفع الركاب إلى استخدام الزلاجات القابلة للنفخ للإخلاء السريع. وأفاد منشور لمطار دنفر الدولي على منصة "إكس" أن جميع الأشخاص الذين تم نقلهم إلى المستشفيات أصيبوا بجروح طفيفة. وحولت الرحلة رقم 1006، التي كانت متجهة من مطار كولورادو سبرينجز إلى مطار دالاس فورت وورث، مسارها إلى دنفر وهبطت بأمان حوالي الساعة 15:5 مساء (2315 بتوقيت جرينتش)، بعد أن أبلغ الطاقم عن اهتزازات في المحرك، وفقا لما ذكرته إدارة الطيران الاتحادية الأميركية في بيان.
وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو التي نشرتها وسائل الإعلام ركابا يقفون على أحد أجنحة الطائرة بينما يحيط الدخان بالطائرة. وأثناء تحرك الطائرة نحو الموقف المخصص لها، اشتعلت النيران في أحد محركات الطائرة وهي من طراز بوينج 800-737، بحسب ما أوضحت إدارة الطيران. وقالت إدارة الطيران الاتحادية إن الركاب خرجوا باستخدام الزلاجات القابلة للنفخ.

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المصدر: وكالات
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