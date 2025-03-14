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ماسك يزور وكالة الأمن القومي الأميركية

ماسك ي
14 مارس 2025 09:58

صرح متحدث باسم وكالة الأمن القومي الأميركية لرويترز بأن إيلون ماسك، الذي يقود جهود إدارة ترامب لخفض وتقليص القوة العاملة في مختلف القطاعات الاتحادية، زار الوكالة للقاء رئيسها.
ويساهم الملياردير ماسك، مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في قيادة إدارة الكفاءة الحكومية التي أشرفت على خفض أكثر من مئة ألف وظيفة ضمن القوى العاملة التي تضم 2.3 مليون موظف بالحكومة الاتحادية. وأكد المتحدث أن ماسك التقى برئيس الوكالة الجنرال تيموثي هو.
كانت صحيفة وول ستريت جورنال أول من أورد خبر زيارة ماسك.
كان ماسك قد قال في وقت سابق إنه يعتقد أن الوكالة بحاجة إلى "إعادة هيكلة".

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المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
وكالة الأمن القومي الأميركي
إيلون ماسك
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