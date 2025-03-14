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الشرطة الألمانية تحقق في احتراق 4 سيارات تسلا

الشرطة الألمانية تحقق في احتراق 4 سيارات تسلا
14 مارس 2025 17:44

 أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الجمعة أنه تم إضرام النار في أربع سيارات تسلا في العاصمة برلين ليلة الخميس/الجمعة. وتتولى إدارة أمن الدولة التابعة للمكتب الإقليمي للشرطة الجنائية في ولاية برلين، وهي الإدارة المسؤولة عن التحقيق في الجرائم السياسية، التحقيق في الحادث. وقالت الشرطة إنه لا يمكن استبعاد وجود دافع سياسي وراء تلك الوقائع.
وأوضحت الشرطة أن الحرائق الأربعة اندلعت خلال نصف ساعة تقريباً في أحياء مختلفة بالعاصمة الألمانية، وتضررت خمس سيارات أخرى خلال العملية. وقالت الشرطة، في إشارة إلى سيارات تسلا: "احترقت جميع السيارات بالكامل"، مضيفة أن فرق الإطفاء أخمدت الحرائق.
وتزايدت الانتقادات الموجهة إلى رئيس شركة تسلا، الملياردير الأميركي إيلون ماسك، بشكل ملحوظ منذ أن بدأ العمل مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وقد تم رصد هجمات على شاحنات تسلا في الولايات المتحدة. 

المصدر: د ب أ
الشرطة الألمانية
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