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اشتعال النار في طائرة تابعة لشركة أميركان إيرلاينز

اشتعال النار في طائرة تابعة لشركة أميركان إيرلاينز
14 مارس 2025 17:51

 تم نقل 12 شخصا إلى المستشفيات، بعد أن هبطت طائرة تابعة لشركة أميركان إيرلاينز في مطار دنفر الدولي أمس الخميس واشتعلت فيها النار، مما دفع إلى نشر عوارض مائلة حتى يتمكن الركاب من الخروج بسرعة. 
وطبقا لمنشور لمطار دنفر الدولي على منصة التواصل الاجتماعي إكس،فإن جميع الأشخاص، الذين تم نقلهم إلى المستشفيات تعرضوا لإصابات طفيفة. وقالت إدارة الطيران الاتحادية في بيان إن الرحلة رقم 1006، التي كانت متجهة من مطار كولورادو سبرينجز إلى دالاس فورت وورث، تم تحويل مسارها إلى دنفر وهبطت بسلام نحو الساعة الخامسة و15 دقيقة مساء، بعد أن أبلغ الطاقم عن اهتزازات في المحرك.
 وأضافت الإدارة أن النيران اشتعلت في أحد محركات الطائرة "بوينج 800-737"، أثناء توجهها إلى البوابة.

المصدر: د ب أ
أميركان إيرلاينز
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