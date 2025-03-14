زيلينسكي يعلّق على وضع الجيش الأوكراني في كورسك

أقر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، بأن الوضع "صعب للغاية" بالنسبة للقوات الأوكرانية التي تسيطر على جزء من منطقة كورسك الروسية.

وصرح زيلينسكي، خلال لقائه صحافيين في العاصمة كييف، بأن "الوضع في منطقة كورسك صعب للغاية". وتسيطر القوات الأوكرانية على جزء من هذه المنطقة الحدودية منذ توغل نفذته في أغسطس 2024، لكنها تراجعت في الأيام الأخيرة بعد اختراق روسي.

وأضاف الرئيس الأوكراني أن÷ يمكن مراقبة وقف إطلاق النار مع روسيا بمساعدة الولايات المتحدة عبر الأقمار الصناعية والمعلومات المخابراتية.

وأضاف أن قضية الأراضي نوقشت خلال اجتماع مسؤولين أوكرانيين وأميركيين في مدينة جدة في السعودية، لكن الأمر يتطلب مناقشات صعبة.