العراق يعلن مقتل أحد أخطر قادة تنظيم داعش

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، أن قوات الأمن العراقية تمكنت من قتل قيادي كبير في تنظيم داعش الإرهابي، مسؤول خصوصا عن "العمليات الخارجية".

وقال السوداني، عبر منصة "إكس"، إن "الإرهابي المكنى أبو خديجة يعد أحد أخطر الإرهابيين في العراق والعالم".

أضاف أن الإرهابي، الذي استهدف بعقوبات أميركية في صيف عام 2023، "كان يشغل منصب ما يسمى والي العراق وسوريا" في التنظيم المتطرف.

ولم يذكر السوداني متى قُتل الرفيعي، لكنه أشاد بالعملية التي نفذتها الاستخبارات العراقية بالتعاون مع التحالف، الذي تقوده الولايات المتحدة، المناهض للإرهاب.

وفي أكتوبر الماضي، أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية "قتل تسعة إرهابيين من بينهم ما يسمى والي العراق المدعو أبو عبد القادر" و"قادة آخرين من الخط الأول" للتنظيم المتطرف.

وهزمت القوات العراقية المدعومة من التحالف الدولي تنظيم داعش المتشدد في أواخر عام 2017.

وينتشر نحو 2,500 جندي أميركي في العراق لتقديم المشورة والدعم في مواجهة الإرهاب.