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بوتين يردّ على نداء وجهه له ترامب بشأن جنود أوكرانيين

جنود روس يتفقدون قرية في كورسك
14 مارس 2025 22:59

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، القوات الأوكرانية التي تقاتل في منطقة كورسك إلى إلقاء أسلحتهم للحفاظ على حياتهم.
تأتي هذه الدعوة بعد أن وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب نداء إلى بوتين من أجل "الحفاظ" على حياة الجنود الأوكرانيين.
وقال بوتين، في تصريحات نقلها التلفزيون "نحن متعاطفون مع دعوة الرئيس ترامب"، مضيفا "إذا ألقوا أسلحتهم واستسلموا، سيضمن لهم ذلك الحياة والمعاملة الكريمة"، داعيا قادة أوكرانيا إلى إصدار أمر لقواتهم بالاستسلام.
وأكد بوتين "نبدي تجاوبا مع نداء الرئيس ترامب حيال هؤلاء الجنود لاعتبارات إنسانية".
وأقر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، بأن وضع جنود بلاده في منطقة كورسك داخل روسيا "بالغ الصعوبة".

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المصدر: وكالات
فلاديمير بوتين
كورسك
الجيش الأوكراني
استسلام
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