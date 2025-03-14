روبيو "متفائل بحذر" بشأن هدنة في الأزمة الأوكرانية

أعرب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الجمعة، عن "تفاؤل حذر" بشأن هدنة في الأزمة الأوكرانية، داعيا كييف وموسكو إلى تقديم "تنازلات".

وقال روبيو للصحافيين بعد مباحثات وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة السبع في كندا إن "السبيل الوحيد لوضع حد لهذه الحرب هو إجراء عملية مفاوضات".

وأضاف "المفاوضات، سواء كانت في مجال الأعمال أو التجارة أو الجغرافيا السياسية، تفترض أن يقدم الطرفان تنازلات".

وأعرب وزير الخارجية الأميركي عن "تفاؤل حذر" بشأن التوصل إلى هدنة، وذلك بعدما التقى مبعوث أميركي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال روبيو للصحافيين بعد محادثات مجموعة السبع في كندا "لا يزال هناك الكثير من العمل، والكثير من العمل الذي يتعين القيام به، ولكن هناك ما يدعو إلى التفاؤل الحذر".

وأضاف "لن يكون الأمر سهلا، لكننا نشعر بالتأكيد أننا على الأقل أقرب إلى إنهاء هذه الحرب وإحلال السلام".

واجتمع المبعوث ستيف ويتكوف، الخميس، مع بوتين، الذي أعرب عن دعمه العام لمقترح أميركي مدعوم من أوكرانيا لهدنة، ولكن مع بعض التحفظات.

وأشار روبيو إلى إن ويتكوف سيُطلع إدارة الرئيس دونالد ترامب، نهاية هذا الأسبوع، على نتائج محادثاته.

وأضاف أن روسيا وأوكرانيا "يمكن أن تتقاربا بسرعة كبيرة إذا اتحد الجميع، لكنني لا أعرف مدى توافقنا بعد".

واجتمع روبيو، الثلاثاء، في السعودية مع مسؤولين أوكرانيين، ووافقوا على اقتراح الهدنة الذي دفع الولايات المتحدة إلى إنهاء تجميد قصير للمساعدات العسكرية وتبادل المعلومات الاستخباراتية.