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الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على روسيا

الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على روسيا
15 مارس 2025 02:36

بروكسل (وكالات) 

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أعلنت المفوضية الأوروبية، أمس، اتفاق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تمديد العقوبات المفروضة على روسيا لستة شهور إضافية بسبب الحرب مع أوكرانيا.
وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين في منشور على منصة «إكس»، إن «الدول الأعضاء اتفقت على تمديد العقوبات على حوالي 2400 فرد وكيان بسبب العدوان المستمر لروسيا ضد أوكرانيا».  
وأضافت أن «الاتحاد الأوروبي من خلال العقوبات يزيد الضغط على روسيا»، مؤكدة أن «إصرارنا على دعم أوكرانيا حاسم».  
وتشمل العقوبات حظر السفر وتجميد الأصول وحظر الموارد المالية التي تمكن روسيا من تمويل الحرب.

المفوضية الأوروبية
الاتحاد الأوروبي
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روسيا وأوكرانيا
أوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
الحرب في أوكرانيا
أورسولا فون دير لاين
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