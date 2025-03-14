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«الأونروا»: انهيار الوكالة يحرم جيلاً كاملاً من التعليم

مدرسة تابعة لـ«الأونروا» في مدينة غزة حوّلها القصف الإسرائيلي إلى أنقاض (من المصدر)
15 مارس 2025 02:36

غزة (الاتحاد)

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حذّر فيليب لازاريني، المفوّض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» من أنّ انهيار الوكالة سيتسبّب بحرمان جيل كامل من الأطفال الفلسطينيين من التعليم.
وقال لازاريني إنّ «هناك خطراً حقيقياً يتمثّل بانهيار الوكالة وانفجارها إذا ما استمرّت ضائقتها المالية الشديدة».
وأضاف أنّه «إذا انهارت الأونروا فإننا بالتأكيد سنضحّي بجيل من الأطفال الذين سيحرَمون من التعليم المناسب».
ومنذ أكثر من 7 عقود، تُقدّم الأونروا إلى اللاجئين الفلسطينيين مساعدات أساسية وإنسانية وخدمية مثل التعليم والرعاية الصحية.
ووصف لازاريني الأونروا بأنّها «شريان حياة» لنحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني يتوزّعون على قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسوريا.

الأونروا
فلسطين
الأمم المتحدة
فيليب لازاريني
اللاجئون الفلسطينيون
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