ارتفاع عدد قتلى حادثة خطف قطار في باكستان

قال الجيش الباكستاني، الجمعة، إن عدد القتلى، الناتج عن خطف مسلحين لقطار في المنطقة الجبلية بجنوب غرب البلاد، ارتفع إلى 31 جنديا وموظفا ومدنيا.

وسيطر مسلحون على قطار في ممر جبلي ناء في إقليم بلوشستان، وفجروا خطوط قضبان القطار في الهجوم ثم احتجزوا الركاب رهائن في مواجهة استمرت يوما كاملا.

وقال أحمد شريف شودري المتحدث باسم الجيش إن الجنود قتلوا 33 مسلحا وأنقذوا 354 رهينة وأنهوا الحصار. وأضاف أنه ليس هناك ما يشير إلى احتجاز رهائن آخرين من موقع الحادث.

وذكر تشودري أن الإحصاء النهائي أظهر مقتل 23 جنديا وثلاثة موظفين في السكك الحديدية وخمسة ركاب في الهجوم وخلال عملية الإنقاذ، وهو ارتفاع عن تقدير سابق أشار إلى مقتل 25 شخصا.