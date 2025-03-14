السبت 15 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ارتفاع عدد قتلى حادثة خطف قطار في باكستان

جندي باكستاني يحرس القطار بعد إنهاء عملية الخطف
15 مارس 2025 01:27

قال الجيش الباكستاني، الجمعة، إن عدد القتلى، الناتج عن خطف مسلحين لقطار في المنطقة الجبلية بجنوب غرب البلاد، ارتفع إلى 31 جنديا وموظفا ومدنيا.
وسيطر مسلحون على قطار في ممر جبلي ناء في إقليم بلوشستان، وفجروا خطوط قضبان القطار في الهجوم ثم احتجزوا الركاب رهائن في مواجهة استمرت يوما كاملا.
وقال أحمد شريف شودري المتحدث باسم الجيش إن الجنود قتلوا 33 مسلحا وأنقذوا 354 رهينة وأنهوا الحصار. وأضاف أنه ليس هناك ما يشير إلى احتجاز رهائن آخرين من موقع الحادث.
وذكر تشودري أن الإحصاء النهائي أظهر مقتل 23 جنديا وثلاثة موظفين في السكك الحديدية وخمسة ركاب في الهجوم وخلال عملية الإنقاذ، وهو ارتفاع عن تقدير سابق أشار إلى مقتل 25 شخصا.

أخبار ذات صلة
مصر.. قتلى وجرحى جراء حادث اصطدام قطار بحافلة
رئيس الوزراء الباكستاني يزور إقليم بلوشستان ويلتقي ناجين من "عملية القطار"
المصدر: رويترز
باكستان
قطار
هجوم
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
الذكاء الاصطناعي يعزز الاستدامة ويسرع مكافحة التغير المناخي
الأخبار العالمية
الذكاء الاصطناعي يعزز الاستدامة ويسرع مكافحة التغير المناخي
اليوم 15:01
«التداوي 1» يقبض على «العميد» في «طائرة ند الشبا»
الرياضة
«التداوي 1» يقبض على «العميد» في «طائرة ند الشبا»
اليوم 15:00
انطلاق مهمة إعادة رائدي الفضاء العالقين في محطة الفضاء الدولية
الأخبار العالمية
انطلاق مهمة إعادة رائدي الفضاء العالقين في محطة الفضاء الدولية
اليوم 14:55
صاروخ «الموهوبة» يدمر أحلام شفيونتيك في إنديان ويلز
الرياضة
صاروخ «الموهوبة» يدمر أحلام شفيونتيك في إنديان ويلز
اليوم 14:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©