الجيش اليمني يحبط هجمات حوثية في مأرب

عدن (الاتحاد)

أحبط الجيش اليمني هجمات شنتها ميليشيات الحوثي في جبهات قتالية عدة بمحافظة مأرب، وذلك بالتزامن مع الرد على مصادر نيران معادية للميليشيات بجبهات عدة.

وقالت مصادر عسكرية، إن القوات اليمنية أحبطت محاولة تسلل للميليشيات في قطاع «محزام ماس»، شمالي مأرب، بعد رصد وتعقب لعناصر الميليشيات واستهدافها بالنيران لتلوذ بالفرار.

وأضافت المصادر، «إن قواتنا أوقعت إصابات في صفوف ميليشيات الحوثي المتسللة»، مشيرة إلى أن القوات اليمنية تمكنت في الوقت ذاته من إحباط محاولة تسلل للميليشيات في جبهة «الزور»، غربي المحافظة بعد خوض اشتباكات عنيفة ضد العناصر الحوثية المتسللة.