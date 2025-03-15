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زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب جنوب المكسيك

زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب جنوب المكسيك
15 مارس 2025 10:11

 ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر ولاية واهاكا جنوب المكسيك.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية في تقرير لها اليوم، أن الزلزال وقع بالقرب من بلدة سان ميجيل أتشيوتلا على عمق 64 كيلومتراً.
من جانبها أفادت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم في منشور على موقع إكس بأنه لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار، فيما أعلنت السلطات المحلية في ولاية واهاكا تفعيل بروتوكولات الطوارئ.
وأدى الزلزال إلى إطلاق إنذار الزلازل في مدينة مكسيكو سيتي، ما دفع السكان للخروج إلى الشوارع لفترة وجيزة.
وكان زلزال قوي ضرب المكسيك في سبتمبر 2017، وهز حينها العاصمة مكسيكو سيتي وولايتي موريلو، وبويبلا المجاورتين، وحصد 370 قتيلاً.

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المصدر: وام
زلزال
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