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حلفاء أوكرانيا يجتمعون لدراسة ضمانات أمنية لكييف

رئيس الوزراء البريطاني ستارمر يشارك في الاجتماع الافتراضي
15 مارس 2025 19:59

عقد حلفاء أوكرانيا الغربيون، اليوم السبت، اجتماعا افتراضيا بدعوة من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بحضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وبحث قادة الدول سبل تقديم ضمانات أمنية لكييف وإرساء أسس تحالف لحماية أي اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.
وأبلغ ستارمر 26 من قادة وكبار مسؤولي الدول الحليفة لكييف أن التركيز يجب أن ينصب على تقوية أوكرانيا وترسيخ أي وقف لإطلاق النار.
كما أعلن، إثر المحادثات، أن لندن ستستضيف اجتماعا لقادة عسكريين، الخميس، لمناقشة "المرحلة العملانية" لخطط ضمان وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

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وتابع ستارمر "إن المجموعة التي اجتمعت صباح اليوم أكبر من تلك التي اجتمعت قبل أسبوعين، هناك تصميم جماعي قوي كما طرحت على الطاولة صباح اليوم التزامات جديدة".
وجاء في منشور لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، على منصة "إكس"، أنه يتعين على روسيا أن تُظهر أنها "مستعدة لتأييد وقف لإطلاق النار يؤدي إلى سلام عادل ودائم".
وعلى المنصة نفسها، اعتبر رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف أن "من الأهمية بمكان حاليا مواصلة الضغط على روسيا لكي تحضر إلى طاولة المفاوضات".
بدوره، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى ممارسة "ضغط واضح" على روسيا.

المصدر: وكالات
ضمانات أمنية
أوكرانيا
وقف إطلاق النار
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