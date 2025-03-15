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قتلى وأضرار بالغة جراء عواصف عنيفة تضرب أميركا

منازل مدمرة في ولاية ميزوري جراء العواصف
15 مارس 2025 21:08

قضى 14 شخصا على الاقل وأصيب عشرات آخرون بسبب عبور أعاصير وهبوب عواصف قوية في وسط الولايات المتحدة وجنوبها، بحسب ما أفادت السلطات المحلية اليوم السبت.
وأكدت السلطات في ولاية ميزوري، في بيان على منصة "اكس"، تسجيل "11 وفاة على صلة بالعواصف"، مؤكدة "العمل بلا كلل لمساعدة من هم في حاجة وتقييم الأضرار" التي لحقت بالممتلكات.
وقضى ستة أشخاص في مقاطعة وين وثلاثة في مقاطعة أوزارك، وشخص واحد في مقاطعة باتلر وآخر في مقاطعة جيفرسون، وفق المصدر نفسه الذي تحدث عن "أعاصير وعواصف رعدية وحبات كبيرة من البرد".
وقضى ثلاثة أشخاص آخرين وأصيب 29 في ولاية أركنسو المجاورة.
ويتوقع هبوب مزيد من العواصف، وخصوصا في ولايات لويزيانا وميسيسيبي وتينيسي.

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المصدر: وكالات
عواصف
أعاصير
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