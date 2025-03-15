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زيلينسكي يدلي بتصريح عن القوات الأوكرانية في كورسك

جنود روس يتفقدون قرية بعد استعادتها في كورسك
15 مارس 2025 23:01

رد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، على أنباء أفادت بأن قوات بلاده في منطقة كورسك داخل روسيا باتت محاصرة.
وقال إن القوات الأوكرانية لا تزال تتصدى لقوات روسية في المنطقة.
لكن زيلينسكي حذر من أن قوات بلاده تواجه هجوما جديدا محتملا على منطقة "سومي" في شمال شرق البلاد.
وفي بيان على وسائل التواصل الاجتماعي بعد إحاطة تلقاها من قائد الجيش، قال زيلينسكي إن قوات كييف ليست محاصرة في كورسك لكن موسكو تحشد قواتها في مكان قريب لشن هجوم منفصل.
وأضاف "يشير هذا إلى نية لمهاجمة منطقة سومي. نحن على دراية بذلك، وسنتصدى له".
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الجمعة، إن آلافا من الجنود الأوكرانيين "محاصرون بالكامل" في كورسك. ودعا ترامب، نظيره الروسي إلى الحفاظ على حياتهم.
ورد بوتين بدعوة الجنود الأوكرانيين في هذه المنطقة على إلقاء السلام والاستسلام.
وقال بوتين، أمس الجمعة "إذا ألقوا أسلحتهم واستسلموا، سيضمن لهم ذلك الحياة والمعاملة الكريمة".
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الجمعة، إن الوضع في كورسك "بالغ الصعوبة".

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المصدر: رويترز
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