إعادة تشغيل مطار حلب الدولي الثلاثاء

دمشق (وكالات)

يستعد مطار حلب الدولي في شمال سوريا لاستئناف الرحلات اعتباراً من الثلاثاء القادم على ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية «سانا»، بعد توقفها إثر العمليات العسكرية التي أطاحت النظام السوري السابق.

وأوردت سانا نقلاً عن الهيئة العامة للطيران المدني السوري «إعادة تشغيل مطار حلب الدولي أمام حركة الطيران اعتباراً من يوم الثلاثاء 18 مارس الجاري». وأضافت «الهيئة»: «نؤكد أن مطار حلب الدولي أصبح جاهزاً لاستقبال الرحلات الجوية، بعد استكمال جميع التجهيزات الفنية والإدارية».

وكشف مدير المكتب الإعلامي للطيران المدني مصطفى كاج عن أن مطار حلب سوف يستقبل في يوم الافتتاح «رحلة داخلية وأخرى دولية» دون تسمية الشركات المشغلة أو وجهات الرحلات.

وأضاف أن إعادة تأهيل المطار تطلبت وقتاً، خاصة أن التخريب لحق ببعض البنى التحتية والتجهيزات، كاتصالات برج المراقبة وإنارة المهابط وأجهزة الكشف الأمني.

وكانت أول طائرة هبطت في مطار حلب بعد سقوط النظام السابق في 18 ديسمبر في رحلة تجريبية انطلقت من دمشق. وضمت الرحلة التي كانت على متن طائرة من طراز «إيرباص» تابعة للخطوط الجوية السورية الوطنية، 43 راكباً، بينهم صحافيون.

واستهدف مطار حلب الدولي بعشرات الضربات الإسرائيلية، ما أخرجه عن الخدمة مرات عدة.