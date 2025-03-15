قتيل في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

بيروت (وكالات)

قتل شخص في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في جنوب لبنان، على ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، رغم سريان وقف لإطلاق النار بين الطرفين منذ أكثر من ثلاثة أشهر. وأفادت وزارة الصحة في بيان نقلته الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بأن غارة إسرائيلية على سيارة في بلدة برج الملوك أدت إلى مقتل لبناني.

ورغم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار على الحدود اللبنانية في 27 نوفمبر بوساطة أميركية، عقب مواجهة استمرت لأكثر من عام، لا تزال إسرائيل تشن غارات على مناطق عدة في جنوب لبنان وشرقه.

وأعلن لبنان الثلاثاء الماضي استعادة أربعة لبنانيين احتجزتهم إسرائيل خلال حربها الأخيرة مع «حزب الله»، بينما تسلم الجيش اللبناني من الصليب الأحمر الدولي الخميس عسكرياً احتجزته إسرائيل في التاسع من مارس، كما قال في بيان.