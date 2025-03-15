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ترامب يعيّن موفدا إلى أوكرانيا

كيث كيلوغ، الموفد الأميركي إلى أوكرانيا
16 مارس 2025 00:46

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، أن الموفد الأميركي إلى أوكرانيا وروسيا كيث كيلوغ عيّن "موفدا إلى أوكرانيا"، وسيكلف بـ"التعاطي مباشرة مع الرئيس (فولوديمير) زيلينسكي".
وكيلوغ جنرال متقاعد في الجيش الأميركي، كان قد حمل صفة "موفد أميركي إلى أوكرانيا وروسيا".
وصرح متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي بأن "الجنرال كيلوغ يبقى عضوا جديرا بالاحترام في فريقنا، وخصوصا في ما يتعلق بالمباحثات مع حلفائنا الأوروبيين".
وكتب الرئيس الأميركي، على منصته الاجتماعية تروث سوشال، السبت "يسرني أن أبلغكم أنه تم تعيين الجنرال كيث كيلوغ موفدا إلى أوكرانيا".
واضاف ترامب أن كيلوغ "سيتعاطى مباشرة مع الرئيس زيلينسكي والمسؤولين الأوكرانيين. إنه يعرفهم جيدا".

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