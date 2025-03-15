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ارتفاع عدد قتلى انفجار اللاذقية في غرب سوريا

فرق إنقاذ تبحث عن الضحايا تحت الأنقاض في اللاذقية
16 مارس 2025 00:55

ارتفع عدد قتلى الانفجار، الذي هز مدينة اللاذقية في غرب سوريا، إلى عشرة أشخاص على الأقل في حصيلة جديدة أوردتها وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، موضحة أنه نجم عن محاولة شخص "تفكيك مخلفات حرب" في أحد المباني.
وأفادت الوكالة بارتفاع عدد قتلى الانفجار، الذي وقع بعد ظهر السبت في متجر للخردة ضمن "مبنى مكون من أربع طبقات في حيّ الرمل الجنوبي بمدينة اللاذقية"، إلى "10 مدنيين"، بينما أصيب 14 شخصا بجروح.
ونقلت وكالة سانا عن مراسلها في اللاذقية أن من بين القتلى "3 نساء وطفلتين".
وأوردت الوكالة، في حصيلة سابقة، أن الانفجار في متجر الخردة خلّف ثمانية قتلى.
وأضافت أن "سبب الانفجار هو محاولة أحد الأشخاص تفكيك مخلفات حرب داخل محل الخردة في المبنى". وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن الانفجار "حادث ناجم عن صاروخ من المخلفات الحربية، انفجر خلال تفكيكه على يد شخص يعمل في جمع الخردة في منزله".
وأفادت ورد جمّول (32 عاما) من سكّان الحي، بسماعها صوت "انفجار مدوٍّ". وأضافت "توجهنا إلى المكان فشاهدنا مبنى مدمّرا بالكامل وحوله عدد من رجال الدفاع المدني وسيارات الإسعاف وعدد كبير من الأشخاص الذين تجمعوا لتفقّد العالقين تحت الأنقاض".
وأظهرت صورة نشرتها "سانا" سحابة من الدخان الأبيض مرتفعة من المكان.

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المصدر: آ ف ب
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