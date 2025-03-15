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«تحالف الراغبين» ملتزم بدعم أوكرانيا

«تحالف الراغبين» ملتزم بدعم أوكرانيا
16 مارس 2025 02:58

 عواصم (الاتحاد)

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أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أمس، أن «تحالف الراغبين» ملتزم بدعم أوكرانيا في الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات، وبتأمين أي وقف لإطلاق النار ينجم عن مبادرات ترامب تجاه روسيا. فيما أبلغ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلفاءَ بلاده الغربيين بضرورة «تحديد موقف واضح بشأن الضمانات الأمنية» لبلاده، بما يشمل إمكانية تمركز قوة عسكرية أجنبية على أراضيها بدعم أميركي. 
وجاءت تعليقات زيليسنكي بعد الاجتماع الذي استضافه ستارمر، عبر «الإنترنت»، لكسب دعم الحلفاء لزيادة الضغط من أجل ضمان قبول اتفاق وقف إطلاق النار الذي يدعو إليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ولجمع الالتزامات اللازمة للمساعدة في تأمين أي اتفاق، وهو أمر أوضح ترامب أنه يتوقع من أوروبا أن تتولى مسؤوليته. وشارك في الاجتماع نحو 20 زعيماً، منهم قادة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا وأستراليا، بالإضافة إلى الرئيس الأوكراني زيلينسكي والأمين العام لحلف شمال الأطلسي، لكن الولايات المتحدة لم تشارك.
وقال ستارمر إن «تحالف الراغبين» سيساعد في تأمين أوكرانيا «برياً وبحرياً وجوياً» في حالة التوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا. وطالب بدعم أمني أميركي للمساعدة في ضمان سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا بعد انتهاء الحرب الدائرة منذ ثلاث سنوات. وفي وقت لاحق على الاجتماع الذي نظمه ستارمر، قال إن الحلفاء الغربيين يكثفون استعداداتهم لدعم أوكرانيا في حال التوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا.

أوكرانيا
بريطانيا
روسيا
فولوديمير زيلينسكي
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