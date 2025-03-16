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موجة حر في أستراليا تنذر باندلاع حرائق غابات

موجة حر في أستراليا تنذر باندلاع حرائق غابات
16 مارس 2025 10:28

 شهدت ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، اليوم، موجة شديدة الحرارة زادت من خطر اندلاع حرائق غابات، ما اضطر السلطات إلى فرض حظر تام على إشعال النيران في العاصمة سيدني.

ويوشك موسم حرائق الغابات عالي الخطورة في ولاية نيو ساوث ويلز، الذي يستمر حتى نهاية مارس، على الانتهاء بعد تعرضها لحرائق "الصيف الأسود" الكارثية في 2019 و2020 التي دمرت مساحات كبيرة وأودت بحياة 33 شخصًا.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، سترتفع درجات الحرارة بما يصل إلى 12 درجة مئوية عن المعدل الطبيعي في بعض مناطق الولاية، مع توقع وصولها في سيدني، المدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان، إلى 37 درجة مئوية، وستؤدي الرياح العاصفة وانخفاض نسبة الرطوبة إلى خطر اندلاع حرائق غابات.

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