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تحديد موعد "مناقشات" بين ترامب وبوتين بشأن أوكرانيا

صورة مجمعة لترامب وبوتين
16 مارس 2025 19:03

توقع مبعوث أميركي، اليوم الأحد، أن يجري الرئيس دونالد ترامب مباحثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع المقبل، في وقت تضغط واشنطن على موسكو للموافقة على وقف لإطلاق النار في أوكرانيا.
وصرح موفد ترامب ستيف ويتكوف، الذي التقى بوتين قبل أيام في العاصمة الروسية موسكو لساعات عدة، في مقابلة مع شبكة "سي ان ان" التلفزيونية الأميركية أن "أمورا كثيرة لا تزال تتطلب مناقشة، وأعتقد أن الرئيسين سيجريان هذا الأسبوع مناقشة جيدة وإيجابية".
وأضاف ويتكوف "أتوقع مكالمة هاتفية بين الرئيسين هذا الأسبوع، وسنواصل تواصلنا مع أوكرانيا".
منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير الماضي، يسعى الرئيس ترامب إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا.
وقد أعلنت الولايات المتحدة وأوكرانيا موافقتهما على وقف إطلاق النار عقب مباحثات أجراها وفدان من البلدين الثلاثاء في السعودية.
إلا أن روسيا لم تقدم بعد ردا نهائيا على الاقتراح.

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المصدر: وكالات
دونالد ترامب
فلاديمير بوتين
مباحثات
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