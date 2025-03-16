الإثنين 17 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أردوغان يعلن موقفه من جهود ترامب لإنهاء أزمة أوكرانيا

جندي أوكراني داخل نفق في منطقة دونيتسك
16 مارس 2025 19:52

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، لنظيره الأميركي دونالد ترامب، موقف أنقره من الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لإنهاء الأزمة في أوكرانيا.
وخلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي، أكد الرئيس التركي "دعم الإجراءات الثابتة والمباشرة للرئيس الأميركي ترامب لوضع حد للأزمة" التي بدأت في فبراير 2022، مذكرا أن بلاده جهدت "لضمان سلام عادل ومستدام منذ بدء الحرب وستواصل القيام بذلك".
وشاركت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، في اجتماعات الحلفاء الغربيين التي عقدت في الآونة الأخيرة بهدف تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا في حال التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
كما شدد أردوغان على ضرورة "إنهاء عملية حيازة" أنقرة مقاتلات اف-16 الأميركية، وإحراز تقدم في مشاركة تركيا في برنامج مقاتلات اف-35، بحسب بيان للرئاسة التركية.

أخبار ذات صلة
الكرملين: بوتين وترامب سيتحادثان هاتفياً
ترامب وبوتين يبحثان حرب أوكرانيا الأسبوع الحالي
المصدر: وكالات
تركيا
الأزمة الأوكرانية
دونالد ترامب
وقف إطلاق النار
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
صورة مجمعة لترامب وبوتين
الأخبار العالمية
الكرملين: بوتين وترامب سيتحادثان هاتفياً
اليوم 14:40
«بروج» تقترح إعادة شراء أسهم ودفع توزيعات الأرباح لعام 2024
اقتصاد
«بروج» تقترح إعادة شراء أسهم ودفع توزيعات الأرباح لعام 2024
اليوم 14:33
جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تستضيف المؤتمر الدولي حول "الإنسان المعزز"
علوم الدار
جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تستضيف المؤتمر الدولي حول "الإنسان المعزز"
اليوم 14:33
«شباب من أجل الاستدامة» تفوز بجائزة أبطال الطاقة لعام 2025
اقتصاد
«شباب من أجل الاستدامة» تفوز بجائزة أبطال الطاقة لعام 2025
اليوم 14:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©