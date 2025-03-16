قتلى وجرحى بتفجير استهدف جنودا في باكستان

استهدف انتحاري بسيارة مفخخة، اليوم الأحد، قافلة حافلات تقل قوات أمن في جنوب غربي باكستان، ما أسفر عن مقتل خمسة من رجال الشرطة، وفقا لما أعلنته الشرطة.

وأضافت الشرطة أن عشرة أشخاص أصيبوا أيضا في الهجوم.

وقال ظافر زماناني، قائد الشرطة المحلية، إن الهجوم وقع في "ناوشكي"، إحدى مناطق إقليم بلوشستان، مضيفا أن القتلى والمصابين، وبعضهم في حالة حرجة، نقلوا إلى المستشفى.

وقالت السلطات إن مسلحين أطلقوا النار على الحافلات بعد تفجير السيارة المفخخة.

وأعلن مسلحون قد هاجموا، الأسبوع الماضي، قطارا واحتجزوا نحو 400 شخص كرهائن، ولقي 26 شخصا حتفهم قبل أن تشن قوات الأمن عملية أسفرت عن مقتل جميع المهاجمين وعددهم 33.