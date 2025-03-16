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الولايات المتحدة تهدد بمواصلة قصف الحوثيين

طائرة مقاتلة أميركية تقلع من حاملة طائرات
16 مارس 2025 21:13

قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة ستواصل مهاجمة الحوثيين في اليمن حتى يوقفوا هجماتهم على حركة الشحن البحري.
يأتي هذا التهديد بعد أن شنت واشنطن، مساء أمس السبت، ضربات استهدفت الجماعة.
وقال هيجسيث لقناة "فوكس نيوز" التلفزيونية الأميركية "في اللحظة التي يقول فيها الحوثيون: سنتوقف عن قصف سفنكم وطائراتكم المسيرة، ستنتهي هذه الحملة، ولكن حتى ذلك الحين، ستستمر (الحملة) بلا هوادة".
وأضاف "يتعلق الأمر بوقف استهداف الأصول... في ذلك الممر المائي الحيوي، لعودة حركة الملاحة إلى طبيعتها، وهي مصلحة وطنية جوهرية للولايات المتحدة".
بدوره، قال مسؤول أميركي، في تصريح نقلته عنه وكالة رويترز للأنباء، إن الحملة على الحوثيين قد تستمر لأسابيع.



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المصدر: رويترز
اليمن
بيت هيجسيث
جماعة الحوثي
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