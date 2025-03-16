نشر أول صورة للبابا فرنسيس في المستشفى

نشر الفاتيكان، اليوم الأحد، أول صورة للبابا فرنسيس في مستشفى في العاصمة الإيطالية روما منذ أن بدأ العلاج من التهاب رئوي مزدوج.

التقطت الصورة من الخلف، وتظهر البابا وهو يرتدي رداء أرجوانيا ويجلس على كرسي متحرك أمام طاولة.

وكتب المكتب الإعلامي في الفاتيكان معلقا على الصورة "هذا الصباح، احتفل البابا فرنسيس بالقداس الإلهي في كنيسة الغرفة الواقعة في الطابق العاشر من مستشفى جيميلي" في روما.

كان البابا فرنسيس كشف، في وقت سابق الأحد من المستشفى حيث يعالج، أنه يواجه "فترة صعبة"، معربا في رسالة عن امتنانه الكبير للأشخاص الذين يصلون من أجله ويعتنون به بتفانٍ كبير.

ووجّه البابا، البالغ 88 عاما، رسالة شخصية إلى المؤمنين نشرها الفاتيكان بعد غيابه مجددا عن الصلاة اليوم الأحد.

وقال بابا الفاتيكان "أواجه فترة صعبة وأنضم إلى إخوة وأخوات كثيرين مرضى وضعفاء مثلي حاليا".

وأضاف "أجسادنا ضعيفة، ولكن حتى في هذه الحالة، لا يمكن لأي شيء أن يمنعنا من أن نحب ونصلي ونبذل ذاتنا ونكون لبعضنا البعض. في الإيمان علامات رجاء مضيئة".

ومنذ 14 فبراير الماضي، يخضع البابا فرنسيس للعلاج في مستشفى "جيميلي" في العاصمة الإيطالية روما بسبب التهاب في الشعب التنفّسية امتدّ إلى رئتيه.