سماع دوي انفجار قوي غرب سوريا

دمشق (الاتحاد)

هز انفجار قوي مدينة طرطوس غرب سوريا، أمس، حيث أفاد شهود عيان بأن الصوت سُمع بوضوح من جهة المرفأ المطل على البحر المتوسط، فيما لم يُشاهد أي دخان أو ألسنة لهب من تلك المنطقة التي هرعت إليها سيارات الإسعاف.

ولم تُقدم أي جهة رسمية معلومات عن الحادث، في حين ذكرت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أن صوت الانفجار ناجم عن إسقاط بارجة روسية لطائرة مسيرة مجهولة فوق نادي الضباط الجديد.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الانفجار تسبب في حالة هلع داخل مدارس طرطوس، وأضاف: «خرج الطلاب والمعلمون إلى ساحات المدارس وسط مخاوف من تطورات أمنية جديدة». ويأتي هذا التصعيد في ظل التوترات المستمرة وسط استنفار عسكري ملحوظ في المنطقة الساحلية.

وأعلنت سلطات الدفاع المدني السوري، أمس، ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار هز حي الرمل الجنوبي باللاذقية إلى 16 قتيلاً، بينهم 5 نساء و5 أطفال، فضلاً عن إصابة 18 آخرين، بينهم 6 أطفال، وهي حصيلة غير نهائية مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ واستخراج العالقين تحت الأنقاض من المبنى السكني المدمر.

وقالت مصادر طبية إن الانفجار نجم عن وجود مخلفات حربية في أحد البنايات، فيما ذكرت تقارير أخرى أن شخصاً بأحد محال «الخردوات» كان يحاول، أمس الأول، تفكيك رأس حربي غير منفجر.